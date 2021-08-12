Sel felaketlerinin ardından TMMOB’dan iktidara çağrı

Batı Karadeniz’de meydana gelen ve yıkımlara neden olan sel felaketleriyle ilgili açıklamada bulunan TMMOB, "Yanlış su yönetimi ve HES politikaları sonlandırılmalıdır. Dere yatakları acilen bilim ve tekniğin kurallarına uygun olarak rehabilite edilmeli, heyelan riski olan alanlar yapılaşmaya açılmamalı bu alanlar üzerindeki mevcut yapılar kaldırılmalıdır" çağrısında bulundu.

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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Batı Karadeniz'de Kastamonu, Bartın, Sinop'u etkileyen sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TMMOB'un açıklamasında, “Batı Karadeniz’i etkisi altına alan yoğun yağışların afete dönüşmesi sonucu zarar gören yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tablonun daha da ağırlaşmamasını umuyor ve ülkemizi yönetenleri akla, bilime ve tekniğe uygun, gerekli adımları atmaya davet ediyoruz” denildi.

“YURTTAŞLARIMIZ RİSK ALTINDA YAŞAMAYA MECBUR BIRAKILDI”

Ülkenin çeşitli yerlerinde yaşanan ve afete dönüşen doğa olaylarının yarattığı yıkım ve can kayıplarının giderek arttığına dikkat çeken TMMOB, “Sel felaketlerinin temel nedenleri, iklim değişikliği etkileri yanında insan kaynaklı doğa tahribatları, yanlış su politikaları, HES'ler, plansız ve çarpık kentleşme, yetersiz altyapı ile merkezi ve yerel yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim etmesidir. HES'ler ile vadi yataklarının doğal yapısı ve akış bozulmuştur. Çarpık kentleşme sonucu, dere taşkın alanları ve dere yatakları yapılaşmaya açılmıştır. İmar affı adı altında, yanlış yerlerde mühendislik hizmeti alınmadan inşa edilen kaçak yapılara göz yumulmuş, yurttaşlarımız güvenliksiz ve sağlıksız yapılarda, risk altında yaşamaya mecbur bırakılmıştır” değerlendirmelerini paylaştı.

“YANLIŞ SU YÖNETİMİ VE HES POLİTİKALARI SONLANDIRILMALI”

TMMOB, afetlerde zararın azalması için şu çağrıları yaptı:

“Yanlış su yönetimi ve HES politikaları sonlandırılmalıdır. Dere yatakları acilen bilim ve tekniğin kurallarına uygun olarak rehabilite edilmeli, heyelan riski olan alanlar yapılaşmaya açılmamalı bu alanlar üzerindeki mevcut yapılar kaldırılmalıdır.

Dere yatakları, tekrar yapılaşmaya açılmaması için Anayasal koruma altına alınmalıdır. Bilim ve tekniğe uygun olmayan, ranta dayalı, doğa ve yaşam düşmanı projelere artık izin verilmemelidir.

TMMOB gibi kuruluşlarının afet yönetimi sisteminden dışlanmasına son verilmeli, öneri ve itirazlarımız dikkate alınmalıdır. Çözüm daima doğa ve toplum çıkarlarını gözeten politikalarda ve akıl, bilim ve tekniktedir.”

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