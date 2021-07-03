Sel nedeniyle mahsur kalan öğrenci ve öğretmenler botla kurtarıldı

Marmara’da etkisini gösteren sağanak yağış birçok il ve ilçede etkili oldu. Yağışlar, Sakarya Kocaali’de de hayatı olumsuz etkiledi.

BOTLA KURTARILDILAR

Alandere Mahallesi’nde yoğun yağış nedeniyle oluşan selden dolayı rehabilitasyon merkezinde 4 öğrenci ve 5 öğretmen mahsur kaldı.

Kocaali belediye ekipleri mahsur kalan öğrenci ve öğretmenleri botla kurtardı. Kurtarma çalışmasına Sakarya Valisi Oktay Çetin Kaldırım da katıldı.

Sakarya Valisi Oktay Çetin Kaldırım, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, belediye personeline de çabalarında dolayı teşekkür etti.