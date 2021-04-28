‘Sende cin var’ diyerek dolandırdı, onu da bahis sitelerine kaptırdı

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan ve çevresinde “üfürükçü” olarak tanınan İsmail K. (21) iddialara göre, market işleten ve akrabası olan H.Ç.'ye giderek psikolojik sorunları olan kızı V.Ç.'ye yardımcı olabileceğini söyledi. H.Ç.'ye “Kızında cin var” dediği iddia edilen İsmail K., dua okuma bahanesi ile ailenin evine zaman zaman giderken, bu durumun iyi geldiğini ve ilaç kullanmayı bıraktığını söyleyen V.Ç. ise üfürükçü İsmail K.’nın her dediğine inanmaya başladı.

Bu süre zarfında V.Ç.'den 15 bin liranın üzerinde para alan İsmail K., sohbet esnasında evde yüklü miktarda altın olduğunu öğrenince altınların olduğu çantanın peşine düştü. V.Ç.'nin gösterdiği yerden aralıklarla yaklaşık 700 bin liralık altın alan İsmail K.’nın daha sonra bu paraları bahis sitelerinde kaybettiği ortaya çıktı.

“ALTINLARI ŞEYTAN ALDI”

Bir süre sonra altınların yerinde olmadığını fark eden H.Ç., İsmail K.’den “Altınları şeytanlar aldı ama ben geri getireceğim” cevabını aldı. Aileye bir çanta veren ve açmamalarını söyleyen İsmail K., iddialara göre; “Büyü bozulmasın diye çantayı 15 gün okuyup, üfleyin. Sonra açacağız” dedi.

Bu süreçte gerçeğin ortaya çıkacağını anlayan İsmail K., veda mektubu yazıp, “Amcam sana üzülme diye yalan söyledim. Hakkınızı helal edin. Bu kağıdı okuyorsanız ben ölmüşüm demektir. Sizden son isteğim aileme bu durumu birazcık hatırım varsa anlatmayın. Benim acım onlara yetecek zaten” dedi. Bu mektup üzerine dolandırıldıklarını anlayan H.Ç. akrabası İsmail K.’den şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından hazırlanan iddianame Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemedeki ifadesinde suçunu inkar eden İsmail K., “H.Ç., bahis oynamam için para verdi ama oğullarının korktuğu için benden bir kağıt yazmamı istedi. Kağıdı yazdıktan bir gün sonra şikayetçi olmuşlar” dedi.

“EVLİYA İLE HAŞIR NEŞİRİM”

Mağdur H.Ç. ise “İsmail K., köyde çocuklara ve hasta kadınlara dua okuyordu. Kendisi bana ‘Ben Aziz Mahmut Hüdai diye bir evliya var. Onla haşır neşir oluyorum. Ablamın okunması lazım' dedi. Bu altınların bir kısmı benim, birazı iki oğlumundu. Ben hayatımda hiç kumar oynamadım” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, İsmail K.’yi“dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçundan 10 yıl hapis ve 87 bin 500 lira adli para cezasına mahkum ederek tutuklanmasına karar verdi. (İHA)