Serhat Kantaş isimli erkeğin öldürdüğü Bensu Narlı toprağa verildi

Muğla'nın Milas ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşadığı evde erkek arkadaşı Serhat Kantaş tarafından öldürülen Bensu Narlı bugün Güllük Mahallesi'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze töreni ile toprağa verildi. Cenaze törenine İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Narlı’nın ailesi, Milas, Bodrum, Yatağan ve Muğla’dan STK temsilcileri ile onlarca kadın ve arkadaşı katıldı.

CENAZESİNİ KADINLAR TAŞIDI

Bensu Narlı’nın cenazesi, Güllük Mezarlığı’nda corona virüsü (Covid-19) tedbirleri altında gözyaşlarıyla defnedildi. Cenaze töreninde Narlı’nın yakınlarının güçlükle ayakta durduğu gözlendi. İlçedeki bazı kadın grubu üyeleri de cinayete tepki gösterdi. Cenaze namazından sonra “Katiller Yargılansın” sloganları attı. Narlı'nın tabutunu mezarlığa kadınların omuzlarında getirilmesi dikkat çekti.

“YETER ARTIK DEMEKTEN BİTTİK TÜKENDİK”

Narlı'nın arkadaşlarından Mahinur K. yaptığı açıklamada, “Bensu o adama yüz vermedi, birlikte olmadı, olmak istemediği için bunlar başına geldi. Eline silahı alan kendini adam sanıyor. En ağır cezalar verilmedikçe kadın cinayetleri bitmeyecek, önlem alınsın. Yeter artık demekten bittik tükendik. Daha kaç genç kızımız kendini bilmeyen kişiler tarafından savunmasızca öldürülecek” dedi.

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