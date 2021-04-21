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Servis ile otomobil çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, üniversite personelini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Güncellenme: 18:37, 21/04/2021
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Servis ile otomobil çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Turgut Özal Caddesi’nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Antalya Bilim Üniversitesi çalışanlarını taşıyan Erdoğan Yılmaz yönetimindeki servis minibüsüyle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CVD 219 plakalı otomobil, hatalı geçiş nedeniyle kavşakta çarpıştı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Çarpışmanın şiddetiyle yan devrilen servis minibüsünden fırlayan Yakup Calkurt, yaşamını yitirdi, araçtaki 7 kişi ile otomobildeki Zahide Hangül adlı çocuk ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan Nurcan Kırıcı, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından aracın camı kırılarak çıkarıldı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Sağlık görevlileri, 2’si ağır 8 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yakup Calkurt’un cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek de kazayı öğrenir öğrenmez bölgeye gelerek yaralılarla ilgilendi. DHA

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