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Servis şoförü direksiyon başında ölü bulundu

Ankara'da, park halindeki servis minibüsünün direksiyonunda bulunan K.Ö., tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Güncellenme: 23:22, 31/03/2021
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Servis şoförü direksiyon başında ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Tahran Caddesi’nde meydana geldi. Park halindeki servis minibüsünün şoför koltuğunda bir kişinin uzun süredir hareketsiz yattığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde okul taşıtı sürücüsü K.Ö.’nün başına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.

K.Ö.’nün cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, soruşturma başlatıldı. DHA

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