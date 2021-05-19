Sevgilisini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Taşdelen, tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumundan getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

İstanbul Sultangazi'de kızıyla birlikte yaşadığı evden 18 Temmuz 2019 tarihinde çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ın, sevgilisi olduğu iddia edilen kuzeni Mehmet Taşdelen tarafından ormanlık alanda öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Sanık Taşdelen'i, katıldığı bir televizyon programında şüpheli tavırları ve çelişkili ifadeleri ele vermişti. Taşdelen, dikkat çeken açılamalarının ardından gözaltına alınmış ve Ayşe Altuntaş'ı öldürdüğünü itiraf etmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

İkinci duruşması görülen davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcılık makamı, ATK (Adli Tıp Kurumu) raporunda, Altuntaş'ın vücudunda, tek başına öldürücü nitelikte olduğu tespit edilen bir adet ateşli silah yarası bulunduğunu hatırlattı.

Mütalaada, sanık Taşdelen'in, maktul Altuntaş'ı vurduktan sonra polisi veya ambulansı aramadığı ve Altuntaş'ı vurduktan sonra suça ilişkin tüm delilleri yok ettiği belirtildi.

KAZMA KÜREK DETAYI

Sanık Mehmet Taşdelen ile Ayşe Altuntaş'ın, cinayetten önce sık sık buluştuklarının ve Taşdelen'in Altuntaş'ı sık sık darp ettiğinin ifade edildiği mütalaada, buluşmaya giden sanık Taşdelen'in yanına silah aldığı, aracında ise kazma ve kürek bulundurduğu, bu sebeple cinayetin tasarlanarak işlendiği belirtildi.

Savcılık, mütalaasında, sanık Mehmet Taşdelen'in, ‘Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

“OLAYIN MAĞDURUYUM”

Esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan tutuklu sanık Mehmet Taşdelen, mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek, “Maktuleyi tasarlayarak öldürmedim. Olay, maktulenin silahı kendi kendine tutması sebebiyle kazaen bir ölümdür. Bu olayda bir dahilim yoktur. Olayın mağduruyum. 11 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Sanık avukatının esasa ilişkin son savunmalarını hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.