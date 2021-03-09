Sevgilisini sokak ortasında darp eden kişi serbest bırakıldı

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde, dün A.Ş’nin darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan A.D. ile erkek kardeşi S.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. A.D. adli kontrol şartıyla olmak üzere iki şüpheli de serbest bırakıldı. Öte yandan A.Ş’nin şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

Otomobiliyle seyir halinde olan A.D. ile kız arkadaşı A.Ş. arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine otomobili durduran A.D. araçtan inen A.Ş’yi darp etmişti.

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. ile olaya karıştığı tespit edilen erkek kardeşi S.D’yi gözaltına almıştı. (İHA)

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