Şiddet gördüğü eşini öldürmüştü! Yeniden yargılanacak

Kocaeli'de 22 Ağustos 2015 tarihinde Körfez ilçesinde Damla Kutulu, 15 yıl evli kaldığı ve her gün şiddet gördüğü Fikret Kutulu'yu öldürmüştü. Gözaltına alınan Damla Kutulu'nun yüzü ve vücudu darp izleriyle doluydu.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Damla Kutulu hakkında meşru müdafaa koşulları oluştuğu gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı kararını vermişti. Temyiz edilen davada karar değişmedi. Son olarak ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yargılamanın yeniden görülmesi yönünde karar verdi.

YENİDEN DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ!

15 yıl boyunca kendi ve çocuklarının maruz kaldığı şiddet sonrası atılı suçu işleyen Damla Kutulu, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Kasım tarihinde yeniden hakim karşısına çıkacak.

Olaydan sonra çocuklarının okul ihtiyaçlarını ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaya başlayan Damla Kutulu, yaşanan süreci ve yeniden yargılama kararı için konuştu.

“AKŞAMA KADAR DÖVÜP ‘SİZİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ”

Hakkında Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin yeniden yargılanma kararı verdiği Damla Kutulu, bu karar üzerine şunları söyledi:

* Süreçten sonra iki çocuğumla tek başıma hayata tutunmaya çalıştım. 15 yıl boyunca evliliğimin ilk haftası şiddet başladı. Çocuklar olduktan sonra da öyle bir babaya çocuklarımı bırakıp gidemezdim.

* 15 yıl boyunca dayandım. Olay gecesi öncesi beni sabah dövmeye başladı. Akşama kadar dövdü. Sonra yatarken, tehdit etti ve ‘Sizi öldüreceğim' dedi.

* Sadece bana değil çocuklarıma da şiddet gösteriyordu. Tehdit edince çocuklarımın da hayatını kurtarmak için böyle bir şey yapmak zorunda kaldım.

“BEN ZATEN KENDİ HAYATIMDAN VAZGEÇTİM”

* Şimdi çalışıyorum. Benden başka çocuklarıma sahip çıkacak kimse yok. Ben zaten kendi hayatımdan vazgeçtim. Çocuklarımın hayatı ne olacak? Her şey çocuklarım için.

* Ben iki kız çocuğumu kime emanet edeceğim. Ben kendi hayatımdan zaten vazgeçmiştim. Benim çocuklarımı emanet edeceğim kimsem yok. Yeniden yargılanacakmışım. Kendim için endişem yok. Kızlarımın biri 14 biri 17 yaşında kimseye emanet edemem.

“HÂLÂ RÜYALARIMDA DAYAK YİYORUM”

“Çocuklara da sürekli dayak vardı. Sopayla demirle dövüyordu” diyen Damla Kutulu, “Demir iki büklüm oluyor insanın üzerinde. Hâlâ rüyalarımda dayak yiyorum. 6 yıl oldu 6 yıl boyunca yine şiddet. Rüyalarımda bile şiddet devam ediyor. Kimse sonucun böyle olmasını istemezdi. Ben içki şişelerini sata sata çocuklarımı besliyordum. Dışarı çıkamıyordum. Şimdi çocuklarıma 6 yıldır çalışarak ben bakıyorum” ifadelerini kullandı.