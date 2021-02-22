Şiddet gördüğü için canına kıymak isteyen kadının kocası tutuklandı

Olay, geçen hafta Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin B. (22) uyuşturucu kullanıp, üç çocuğunun annesi Fatma B.’ye şiddet uygulamaya başladı. Bu nedenle genç kadın evin damına çıkarak yola atladı. Fatma B. vatandaşların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç kadının beli ve ayaklarının kırıldığı belirlendi. Şahin B. ise evden kaçtı.

MAĞDUR KADINA POLİS KORUMASI

Polis yaptığı çalışma sonunda, olaydan önce de eşini darp ettiği belirlenen Şahin B.’yi gözaltına aldı, Zanlı ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Karısı ise kocası şiddet uygulayıp hakaret ettiği için intihar girişiminde bulunduğunu söyleyip şikayetçi oldu. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Fatma B.'ye ise çağrı üzerine koruma tedbiri uygulanmasına karar verildi. (İHA)