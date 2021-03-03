Şifa deposu tane ile satılıyor

Kastamonu'nun dünyaca ünlü meşhur coğrafi işaretli ürünü Taşköprü sarımsağından elde edilen siyah sarımsak, yaklaşık 1 ay boyunca nemli bir ortamda fermente edilmesi sonucu oluşuyor. Taşköprü sarımsağını çiğ tüketemeyen vatandaşlar için genellikle üretilen siyah sarımsağın kokusu ve tadı tamamen farklı bir kıvama geliyor.

Meyvemsi bir tada dönüşen siyah sarımsak, içerisinde barındırdığı vitamin değeri nedeniyle özellikle korona virüs ile mücadele edildiği dönemde büyük rağbet görüyor. Hem Türkiye'de iç piyasada hem de Almanya, Rusya, Azerbaycan gibi ülkelerin başını çektiği Avrupa'da her geçen gün tüketimi artan ve ihraç edilen şifa deposu siyah sarımsak, tane ile satışı yapılıyor.

Normal Taşköprü sarımsağının kilosu 30 TL'ye satılırken, 1 ay boyunca fermente edilerek siyaha dönüştürülen siyah sarımsağın kilosu ise 200 liradan alıcı buluyor.

“ÇOK DEĞERLİ OLDUĞU İÇİN TANE İLE SATIYORUZ”

Siyah sarımsağın çok değerli olmasından dolayı tane ile sattıklarını söyleyen Ömer Faruk Karabıyıkoğlu, “Kastamonu'nun meşhur Taşköprü sarımsağından elde edilen siyah sarımsak, yaklaşık 1 ay boyunca fermente edilmesi sonucu oluşuyor. Siyah sarımsak, sarımsağı çiğ tüketemeyen vatandaşlarımız için genellikle üretilmektedir. Siyah sarımsağın kokusu, tadı tamamen farklı bir kıvama gelmektedir. Tadı meyvemsi bir tattadır. Şu anda siyah sarımsağı talep çok fazla, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da talep görüyor. Siyah sarımsak çok değerli olduğu için taneyle satıyoruz” dedi.

“BESİN DEĞERİ YÜKSEK”

Siyah sarımsağın besin değerinin normal sarımsağa göre çok yüksek olduğunu belirten Karabıyıkoğlu, “Siyah sarımsağın içerisindeki besin değeri, 100 grama düşen normal sarımsağa göre besin değeri çok daha yüksektir. Çünkü kurutma aşamasında bir dişteki besin değeri çok daha fazla oluyor. Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmez, kansere, vücudun kendisini yenilemesine çok faydası var. Siyah sarımsak vücutta koku yapmaz, lezzet olarak acı bir tadı yok, meyvemsi tatlı bir tadı bulunuyor. Sarımsak tüketemeyen vatandaşlarımıza siyah sarımsağı tüketmelerini öneriyoruz. Çünkü şifa kaynağıdır” diye konuştu.

“TANESİ 15-20 TL”

Siyah sarımsağın tanesini 15 ila 20 lira arasında satıldığını kaydeden Karabıyıkoğlu, “Pandeminin başlamasıyla birlikte hem Taşköprü sarımsağına hem de siyah sarımsağa rağbet daha da fazla arttı. Çünkü sarımsak tamamen antibiyotik niteliğindedir. Siyah sarımsağı bizler tane ile satıyoruz. Değerli bir ürün, bu yüzden tane tane paketlenip hem Türkiye piyasasına hem de Dünyaya bu şekilde pazarlanıyor. Siyah sarımsağın tanesi 15 ila 20 TL arasında değişmektedir” şeklinde konuştu.

“40 GÜN BOYUNCA BUHAR VERİLİYOR”

Siyah sarımsağın, Taşköprü sarımsağından elde edilen bir ürün olduğunu ifade eden Zafer Böcekoğlu ise, şöyle konuştu:

“Siyah sarımsak, normal sarımsağı uygun ve nemli bir ortamda 30 veya 40 gün boyunca buhar verilerek yapılıyor. Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Normal sarımsaktan 18 kat daha vitamin ve mineral deposudur. Vücuda çok faydalıdır siyah sarımsak. Mideyi korur, bağışıklık sistemini güçlendirir, antioksidan özelliği çok daha fazladır, hafızamıza çok iyi gelir, enerji ve güç verir”

PANDEMİDEN DOLAYI TALEP GÖRÜYOR

Corona virüsü ile mücadele edildiği şu günlerde zor bir süreçten geçtiklerini belirten Böcekoğlu, “Pandemiden dolayı sağlık için siyah sarımsağı tüketmelerini öneriyoruz. Siyah sarımsak pandemiden dolayı talep görmektedir. Vücut içinde çok daha fazla antibiyotik özellikler içerir” dedi.

Siyah sarımsağı tane ile sattıklarını söyleyen Böcekoğlu, “2 tanesi 15 lira, 3 tanesini ise 20 liraya satıyoruz. Normal Taşköprü sarımsağı yenildiğinde koku yapabiliyor, tadı acı olabiliyor ama siyah sarımsakta böyle bir durum yoktur. Kurumuş meyve şeklinde bir tadı vardır. Siyah sarımsak yenildiği zaman hem mideye hem koku olarak hiçbir rahatsızlık vermez” şeklinde konuştu. (İHA)