Sigara içerken kolonya şişesi tutuştu, ev kül oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı İslamhaneleri Mahallesi'nde dün gece meydana gelen yangında Hasan tuna Oruç'un yaşadığı evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Oruç'un hafif yanıklarla kurtulduğu yangın yandaki evlere sıçramadan son anda söndürüldü. Yangın ev tamamen yanarken yangına Oruç'un içtiği sigara ile elindeki kolonya şişesini tutuşturması sonucu koltuğun yandığı ve yangının büyümesinin önlenemediği belirtildi.

Polis yangın ile ilgili soruşturma başlatırken hafif yaralanan Oruç'un ambulansta tedavi edildiği belirtildi. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.