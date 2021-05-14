Sigara izmariti ormanı yakıyordu

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde otomobilden atılan bir sigara izmaritinin kuru otları tutuşturarak rüzarın etkisi ile ormanda yangın başlattığı belirtildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait üç arazöz ve 10 orman işçisi yangına müdahale ederek yarım saatte kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 0.3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Yangına müdahale eden vatandaşlardan Süleyman Çelikci, “Yol kenarından başlayan yangına çalı çırpı ile müdahale ettik ancak, yangın hızla büyüdü rüzgar vardı, orman ekipleri zamanında yetişmeseydi güzelim orman kül olacaktı, hızlı müdahale koca ormanı yanmaktan kurtardı” dedi.

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