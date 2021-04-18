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Silahlı kavgada muhtar öldü

Van’ın Gevaş ilçesinde çıkan silahlı kavgada muhtar hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 14:29, 18/04/2021
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Silahlı kavgada muhtar öldü

Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi’nde akraba olan iki aile arasında çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada mahalle muhtarı Sait Ö., abisi Y.Ö. ve kardeşi R.Ö. yaralandı.

Ağır yaralı olan muhtar Sait Ö., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde, abisi Y.Ö. ve kardeşi R.Ö. ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayda ağır yaralanan muhtar Sait Ö. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, olayın failinin ise halen arandığı bildirildi. (İHA)