Silahlı kavgada muhtarı öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Olay, Cumartesi 17.30 sularında, Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi’nde maydana geldi. M.S.Ö. Mahalle Muhtarı M.S.Ö., Y.Ö. ve R.Ö. ile aynı yerde ikamet eden M.H.Ö. arasında geçmişe dayalı husumet nedeni ile tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.H.Ö. üzerinde bulunan tabanca ile tartıştışığı kişilere ateş etti. M.H.Ö.’nün tabancasından çıkan merminin isabet ettiği muhtar M.S.Ö, hayatını kaybederken, Y.Ö. ve R.Ö.de yaralandı. Yaralılar, Van’daki hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.H.Ö. ve olayla bağlantısı olan kişilere yönelik Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT timleri müşterek operasyon başlattı. Operasyonda şüpheli M.H.Ö., Van’ın İpekyol ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. DHA