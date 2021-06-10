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Silahlı yol verme kavgası! Yaralılar var

Kahramanmaraş’ta iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Güncellenme: 23:27, 10/06/2021
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Silahlı yol verme kavgası! Yaralılar var

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, iki gurup arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı.

Çıkan kavgada, taraflardan biri karşı tarafa av tüfeği ile ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saçmalardan yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan 3 kişi polis ekipleri tarafından Doğu Kent Mahallesinde gözaltına alındı. İHA

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