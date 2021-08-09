Şile’de denize girme yasağı kalktı

Şiddetli rüzgar ile dalga boyunun 2.5 metre kadar yükselmesi nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Şile'de, yapılan son değerlendirmeler neticesinde Pazartesi gününden itibaren denize girme yasağı uygulanmayacak.

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İlçede meydana gelen hava olayları sebebiyle Pazar günü sabah saatlerinden itibaren sahillerde denize girmek Şile Kaymakamlığı’nca yasaklanmıştı.

DALGA BOYU 2.5 METREYE ÇIKTI

Bugün itibarıyla bölgede Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3 ila 5 şiddetinde rüzgar, 2 ila 2.5 metre yüksekliğinde dalga olduğu gözlemlendiği bildirildi.

“OLUMSUZLUK YAŞANMADI”

Şile Kaymakamlığı’nın açıklamasında, “Alınan önlemler ve vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşımlarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, sizlerin hayatı bizim için önemlidir. Amacımız sizlerin ve sevdiklerinizin güvenliği için risk oluşturmayan, hava/deniz durumunun elverişli olduğu günlerde denizlerimizden faydalanmanızı sağlamaktır. İlçemize ait hava/deniz raporları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından anlık takip edilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Olumsuz hava koşullarının olduğu günlerde ve cankurtaran olmayan plajlarda denize girilmemesi can güvenliğiniz için önemle rica olunur” denildi.

PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN DENİZE GİRİLECEK

Meteorolojik hava tahmin raporları ve sahada görevli kurumlardan alınan hava/deniz durumun ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde Şile Kaymakamlığı, 09.08.2021 Pazartesi günü itibariyle denize girme yasağı uygulanmayacağını açıkladı.