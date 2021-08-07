Şile ve Beykoz’da denize girmek yasaklandı

Şile ve Beykoz kaymakamlıkları denizde yoğun dalga ve akıntı olması nedeniyle bugün denize girmenin yasak olduğunu duyurdu.

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Şile ve Beykoz kaymakamlıkları yaptığı açıklamada, Cumartesi günü rüzgarın 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olduğunu belirtti.

Alınan karar ile, Şile ve Beykoz’da denizde yoğun dalga ve akıntı olması nedeniyle bugün saat 12.00 itibariyle denize girmek yasaklandı.

Pazar günü hava ve deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerce takip edilecek deniz durumuna göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.