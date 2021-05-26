Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Silindirin altında kalan işçi feci şekilde can verdi

Mersin'in Gülnar ilçesinde asfaltlama çalışmaları sırasında devrilen silindirin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Güncellenme: 10:32, 26/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Silindirin altında kalan işçi feci şekilde can verdi

Silifke Karayollarına bağlı ekipler Gülnar-Zeyne arasında asfaltlama çalışması başlattı. İşçilerden İsa Aydın (37), silindiri yol kenarına çekmek isterken yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı.
Silindirin altında kalan İsa Aydın'a ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan işçi arkadaşları yaptı. İşçiler daha sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdiler. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen işçinin arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. İsa Aydın'ın cesedi, otopsi için Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

aydın Mersin Sağlık