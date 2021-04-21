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Silivri’de belediye görevlisi bıçaklandı

İstanbul Silivri'de belediye görevlisi, kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak, yaralandı.

Güncellenme: 00:15, 21/04/2021
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Silivri’de belediye görevlisi bıçaklandı

Olay, saat 21.30 sıralarında, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Albay Yunus Girik Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi sokakta Türk bayrağı asan Silivri Belediyesi görevlisi Ebubekir Aydoğan, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Aydoğan, aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis olay yerine şerit çekerek delil araştırması yaptı. Belediye yetkilileri ve Aydoğan’ın ailesi hastaneye gelerek, yaralının durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Tedavi altına alınan Aydoğan’ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimilğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. DHA

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