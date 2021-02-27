Sınır kapısından Irak’a geçişler yeniden başladı

Irak sınırındaki Hakkari Çukurca’da bulunan Üzümlü Sınır Kapısı, corona virüsü salgını tedbirleri nedeniyle geçen yıl geçici olarak kapatıldı.

Vali İdris Akbıyık’ın dün sosyal medyadan duyurmasının ardından sınır kapısı, alınan tedbirler kapsamında bugün açıldı.

Üzümlü Sınır Kapısı’ndan geçişler, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar ve Gümrük Müdürü Muhammet Akyıldız’ın katılımıyla yeniden başladı. Kaymakam Kurt ve beraberindeki heyet ise Irak Serzer Sınır Kapısı Müdürü İrfan Bervari’yi ziyaret etti.

“EKONOMİK VE SOSYAL YÖNDEN ÖNEMLİ SINIR KAPISI”

Yöre halkı için sınır kapısının önemli olduğunu belirten Çukurca Kaymakamı Kurt, pandemi kuralları çerçevesinde yeniden hizmete açıldığını kaydederek şöyle konuştu:

* Geçtiğimiz yıl Mart ayında İçişleri Bakanlığı’mızın gönderdiği genelge çerçevesinde ve bütün dünyada yaşanan pandemi nedeniyle sınır kapılarımızı kapattık. 11 Haziran’da da bakanlığımızdan gelen genelge ile sınır kapılarımızı açtık.

* Yolcu giriş-çıkışları da açıktı fakat Irak Serzer Gümrük Kapısı tarafından yolcu giriş-çıkışı kabul edilmediği için fiilen sınır kapımızı açamamıştık. Şimdi Irak Serzer Gümrük Kapısı kendilerine gelen yazı ile gümrük kapısını açtı.

* Biz de sınır kapımızı bugün itibarıyla açmış bulunmaktayız. Bölgemiz için hem ekonomik hem de sosyal yönden önemli bir sınır kapısı.

* Yöre halkımızın karşıda akrabaları var ve alışverişleri var. İnşallah pandemi kuralları çerçevesinde yolcu giriş-çıkışlarını yapıyoruz.

* Bir aksilik olmadan biz sınır kapımızı sürekli aktif halde tutacağız. Bölgemiz için Hakkarimiz, Çukurcamız için hayırlı, uğurlu olsun. DHA