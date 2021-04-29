Sınırın sıfır noktasında uçak ve helikopter hareketliliği

Irak’ın kuzeyinde PKKlı teröristlere yönelik ‘Pençe- Şimşek’ ve ‘Pençe- Yıldırım’ operasyonları sürerken, bugün de Şırnak’ta ‘Eren-13 Cudi-Besta’, Hakkari’de ‘Eren-14 Kazan-Oğul’ operasyonları başlatıldı.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 5 bin 280 personel görev alıyor.

Operasyonlarla eş zamanlı olarak Irak sınırının sıfır noktasındaki Hakkari’nin Çukurca ilçesinde de hareketlilik yaşanıyor.

Dün akşam ilçenin semalarında uçak sesleri duyulurken, bu sabah saatlerinden itibaren ise helikopter ve zırhlı araç yoğunluğu yaşandı.

İlçede konuşlu bulunan 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı’ndan kalkan helikopterler ile zırhlı araçların sınır bölgesine doğru hareket ettikleri görüldü.