Şırnak’ta askeri araç devrildi: Yaralanan 10 askerin sağlık durumu iyi

Kaza, akşam saatlerinde Şırnak-Cizre karayolunda meydana geldi. Askeri personeli taşıyan araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan 10 asker yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şırnak ve Cizre’deki hastanelere götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. DHA