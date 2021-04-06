“Şişli Etfal Hastanesi taşınmasın, yerinde dönüşsün”

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binaları, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle bir süre önce boşaltılmaya başlandı. Hastanenin bölünerek Sarıyer ve Seyrantepe'deki hastanelere taşınma işlemleri sürerken Şişli Etfal'in arazisinde ne yapılacağına, hastanenin eski yerine dönüp dönmeyeceğine dair kamuoyuna herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Semt sakinlerinin hastanenin ilçeden taşınmaması, yerinde dönüştürülmesi için yürüttüğü kampanya, Şişli Belediye Meclisi'nin 5 Nisan tarihli oturumunda gündeme geldi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yerinde yeniden yapılması yönündeki talep, meclis kararı haline getirilerek oy çokluğu ile kabul edildi.

122 YILLIK SAĞLIK GÜVENCESİ ELLERİNDEN ALINACAK

Şişli Belediye Meclisi tarafından alınan kararda; “Şişli halkı, 122 yıllık sağlık güvencelerinin ellerinden alınmasından, Şişli Etfal'in tamamen kapatılmasından veya tam teşekküllü olarak yerine dönemeyecek olmasından büyük endişe duymaktadır. Şişli Etfal'in kapatılması veya geri dönmemesi durumunda tüm branşlarda, nitelikli, tam teşekküllü kamusal sağlık hizmeti veren, bölgenin tek devlet hastanesinin tasfiye edilmiş olacak” denildi.

BU YÜKÜ KALDIRACAK BAŞKA KAMU HASTENESİ YOK

Hastanenin 600 yatak kapasitesinin yanı sıra, her gün binlerce hastanın muayene edildiği poliklinikleri, günde ortalama bin hastanın geldiği acil servisiyle büyük bir yük taşıdığına dikkat çekilerek “Günlük ihtiyacın yanı sıra, deprem, salgın, kitlesel şiddet eylemleri gibi beklenmedik olaylarda ortaya çıkabilecek acil müdahale ihtiyacının karşılanması açısından da kritik bir öneme haizdir. Bölgede Şişli Etfal'in taşıdığı bu yükü kaldırabilecek bir başka kamu hastanesi de yoktur” ifadeleri kullanıldı. Kararda şunlar kaydedildi:

HALKIN BEKLENTİLERİNE HASSASİYET GÖSTERİLSİN

– Şişli Etfal'in taşınmasıyla, halkın nitelikli-kamusal-parasız sağlık hizmetine erişim imkanı kısıtlanacak, uzak bölgelere ulaşmakta zorlanacak vatandaşlarımız özel hastanelere mecbur hale geleceklerdir. Şişli Etfal Hastanesi hepimizin hastanesi ve sağlık güvencesidir. Şişli ve bölge halkı, hastanenin yılların yorgunluğunu taşıyan binalarının yıkılarak yerine daha konforlu, daha modern ve donanımlı bir hastane yapılmasını talep etmektedir.

– Bu talep doğrultusunda yetkililerden, karar verici makamlardan söz ve güvence istediklerini dile getirmektedir. Şişli Etfal'in geleceği hakkında karar vericilerin, halkın talep ve beklentilerine gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Şişli Etfal'in yeniden inşa edilerek yerinde kalmasına ve tam teşekküllü olarak faaliyetine devam etmesine yönelik halkın haklı taleplerinin yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna ve Şişli halkına duyuruyoruz. Şişli Belediyesi olarak yasaların bize verdiği haklar çerçevesinde sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.