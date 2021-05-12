Şişli’de freni boşalan kamyon dehşet saçtı

Emrah Talaş (29) idaresindeki kereste yüklü kamyon saat 10.30 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak’a girdi. Yokuş aşağıya inen kamyon, frenleri boşalınca bir anda kaymaya başladı.

Sürücü Talaş, yolun sonundaki uçurumdan aşağıya uçmamak için direksiyonu sola kırarak sokak üzerindeki binaya sürtmeye başladı. 5 binaya çarpan kamyon, park halindeki motosikleti de altına aldıktan sonra durabildi.

Çarpma esnasında kamyon sokaktaki elektrik, su ve doğalgaz kutularını da parçaladı. Olayın ardından ihbar üzerine sokağa çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sokakta güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Mahallelinin büyük korku yaşadığı olayda şans ederi ölen ya da yaralanan olmazken, binalarda ve motosiklette maddi hasar oluştu. Çalışmalar sürdüğü esnada kamyonun kurtarılması için kasasındaki keresteler başka bir araca yüklendi. (İHA)