Şişli’de kaza: Scooter sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.30 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Osmanbey Mevkii’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 40 yaşındaki işitme engelli Adem Demirkıran elektrikli scooter ile Halaskargazi Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir taksi ile Şişli Belediyesine ait çöp kamyonu arasında sıkıştı.

Dengesini kaybeden elektrikli scooter sürücüsü, yere düşerek kamyonun altına girdi. Kazayı fark eden çöp kamyonu sürücüsü durumu polise bildirdi.

Gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıyı çevredeki bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Adem Demirkıran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası çöp kamyonu sürücüsü gözyaşı döktü.

Polis ekipleri, olay yerinde çalışmasının ardından çöp kamyoneti sürücüsünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. DHA