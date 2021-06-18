Şişli’de otomobil çukura düştü

Olay, Esentepe Mahallesi Ecza sokak ile Atom sokağın kesiştiği noktada meydana geldi.

Bu sabah bir sürücünün kullandığı otomobil, yağmurla birlikte yumuşayan çukura düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sürücünün çukura düşen otomobilini yağmur altında çıkarmaya çalıştığı anlar yer aldı.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

Fatih’te Balat Sosyal Tesisleri ile Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı’nda ve Abdülezelpaşa Caddesi’nde su baskınları yaşandı. Yaşanan su baskını nedeniyle Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattında seferler durdurulurken, vatandaşlar yağış altında zor anlar yaşadı. Abdülezelpaşa Caddesi’nde yaşanan su taşkınlarında araç sürücüleri zorluk çekti.

Tramvay hattında ve sosyal tesislerde yaşanan su baskınına önlem olarak rayların üstüne bariyer kuran yetkililer, fırçalarla suyun yönünü değiştirdi. İSKİ’nin kombine aracı bölgeye gelerek hat üstünde su çekti.