Şişli’deki olayla ilgili emniyetten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

* 06.06.2021 günü İlimiz Şişli ilçesi Teşvikiye Mahallesinde bulunan bir park içerisinde meydana gelen ve bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan ‘Kasten Yaralama Tehdit’ konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalarda; olay günü mağdur N.N.A. (31) ve Y.F. (29) isimli şahısların saat 18.15 sıralarında parkta oturdukları ve bir sokak kedisi ile ilgilendikleri sırada yanlarına gelen E.Ç. (26) isimli şahıs tarafından ‘Kediye dokunamazsınız, burası kedi parkı, sizin burada yeriniz yok’ şeklinde söylemlerine maruz kaldıkları ve devamında şüpheli şahsın elindeki şişe ile Y.F. isimli şahsın yüzüne vurduğu belirlenmiş, E.Ç. isimli şüpheli şahıs olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Konu ile ilgili yakalanan ve 07.06.2021 ‘Kasten Yaralama-Tehdit’ suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.

“AÇILACAK DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yanık, açıklamasında, “Şiddetin her türlüsü ve sebebi ne olursa olsun ayrımcılık utanç verici bir insanlık suçu. Bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyorum. Açılacak davaya müdahil olarak, Nişantaşı’nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız” dedi. DHA