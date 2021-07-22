Sivas’ta kaza! Savcı yaralandı, annesi öldü

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kayseri-Tokat karayolu üzerinde, Bedirli kavşağı yakınlarında yaşandı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Şenkut Evren’in kullandığı 07 HM 111 plakalı otomobil, Bedirli kavşağı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki kayalıklara çarparak duran otomobilde savcı Şenkut Evren ile annesi Rabia Evren yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rabia Evren kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan savcı Şenkut Evren ise aynı hastanede tedaviye alındı.

Cumhuriyet Savcısı Evren’in annesiyle beraber daha önce görev yaptığı Tokat’ın Erbaa ilçesinde avukatlık yapan nişanlısı Eda Ece Demir’e bayram ziyareti yapmak için Adana’dan yola çıktıkları öğrenildi. DHA