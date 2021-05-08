Sivas’ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kentte akşam saatlerinde şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu. Şiddetli rüzgar kent merkezinde bir çok binanın çatısını uçurdu. Çatıların uçmasının etkisiyle araç ve bina duvarlarında hasar meydana geldi.

Ulu Cami mevkisinde bulunan 5 katlı apartmanın çatısındaki saclar karşı yola savrulurken, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin çatısı uçarak karşıdaki İl Tarım Orman Müdürlüğü’ndeki Konukevinin bahçesine düştü. Düşen parçalar binanın yüzeyinde hasara neden oldu.

Aynı zamanda Bağdat Caddesi üzerindeki bazı binalar ile Danişment Gazi Mahallesi TOKİ konutlarının da çatıları uçtu. Sivas Belediyesi’ne ait eski kentsel dönüşüm ofisinin çatısının uçmasıyla yola savrulan sac parçaları trafiği olumsuz etkiledi.

Çatı uçan yerlerde polis ekipleri önlem aldı. Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri bölgelerde çalışma yaptı.

“YARALANAN KİMSE YOK”

Şiddetli rüzgar nedeniyle Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 31 araçta, 36 bina çatısında, 4 otobüs durağında, 3 elektrik hattında, 6 iş yerinde zarar meydana gelmiştir. Yaralanan herhangi bir vatandaşımız bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı. DHA