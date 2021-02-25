Sivas’taki günlük ortalama vaka sayısı açıklandı

Sivas’ta İl Pandemi Kurulu Değerlendirme Toplantısı Vali Salih Ayhan Başkanlığı’nda yapıldı.

Toplantıda, il genelindeki salgının seyri ve 1 Mart’ta başlayacak kademeli normalleşme süreci öncesinde yapılan hazırlıklar değerlendirildi.

“GÜNLÜK ORTALAMA 20 İLA 30 VAKAMIZ VAR”

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, 1 Mart itibariyle kentteki bazı okulların açılacağını duyurdu.

Vali Ayhan şunları söyledi:

* Toplantımızda son bir kaç hafta içerisindeki genel durumumuzu değerlendirmeyi planlıyoruz. 1 Mart’tan itibaren bazı okullarımızı açacağız.

* Rakamlarımıza bakarak bir yol haritası çizeceğiz. Sivas halkı bu işi benimsedi. Rakamlarımız yüz güldürüyor. Tabii ki yeterli değil.

* 1 vaka dahi kalmış olsa mücadele bitmemiş demektir. Şu an için günlük ortalama 20 ila 30 bandı arasında vaka durumumuz var.

* Aşılama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Şu an için 70 binin üzerinde vatandaşımız aşılandı. Süreci hep birlikte güzel bir şekilde yönettiğimizi söyleyebilirim.

* Toplantımız sonucunda ileriye dönük bir karar alıp bu kararı vatandaşlarımıza duyuracağız.

* Esnafımıza sabrından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah yakında güzel adımlar atacağız. DHA