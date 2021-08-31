Skandal iddia! Hastane bahçesinde herkesin gözü önünde öldü!

Bursa Şehir Hastanesi poliklinikler önünde düşen kadın hayatını kaybetti. Vatandaşlar, sağlık personelinin olaya müdahale etmeyerek, "Ambulans çağırın" dediğini ileri sürdü. Yaklaşık 30 dakika boyunca kadının ölümüne çaresizlik içinde tanıklık eden vatandaşlar yaşananlara isyan etti.

Halil ATAŞ

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Bursa’da bir sağlık skandalı yaşandı. Bursa Şehir Hastanesi poliklinikleri önünde rahatsızlanarak yere düşen kadına kimse müdahale etmedi. Başından yaralanan ve kanlar içinde kalan talihsiz kadın olay olay yerinde can verdi.

KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ ‘AMBULANS ÇAĞIRIN’ DENİLDİ

Hastanenin bahçesinde dakikalarca yerde yatan 60 yaşlarındaki kadına kimse müdahale etmezken vatandaşların, “sağlık personeli” çağrısına kimse cevap vermedi. Bilgi verilen yetkililerin ise “ambulans çağırın” dediği ileri sürüldü.

VATANDAŞLARIN ÇIRPINIŞLARI ARASINDA ÖLDÜ

Hastane poliklinikleri önünde yaklaşık 30 dakika boyunca sağlık personelinden gelecek yardımı bekleyen talihsiz kadın, etrafımda çırpınan vatandaşların gözleri önünde öldü. Yaşananlar vatandaşları isyan ettirdi.