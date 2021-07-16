SMA hastası Beyazıt’ın tedavisi için zaman daralıyor

Polis memuru Şükrü ve Saadet Eser çiftinin 2010’da bir kız çocukları dünyaya geldi. Nisanur adını verdikleri çocuklarında SMA hastalığı tespit edildi. Anne ve baba kızlarını kurtarmak için ellerinden geleni yaptı. Ancak o dönem kesin sonuç veren bir tedavi geliştirilmemişti. Aile, kız çocuklarını SMA hastalığından kaybetti. Çiftin 2018’de bir çocukları daha dünyaya geldi. Beyazıt adını verdikleri oğullarında da Tip 1 SMA hastalığı teşhisi konuldu. Anne babanın çocuk sevinçleri yarım kaldı. Kızını kaybeden Şükrü Eser oğlunu yaşamda tutmak için elinden geleni yaptı. Oğlunu kurtaracak tüm tedavileri araştırdı. Beyazıt için umut olacak bir tedavi geliştirildiğini öğrendi.

TEDAVİ YAKLAŞIK 2 MİLYON EURO

Kasların kontrolünü sağlayan sinirlerin fonksiyonu için gereken proteinin üretilememesinden kaynaklanan SMA hastalığının tedavisi için “Kopya gen” tedavisinin umut olduğunu öğrenen baba, hemen harekete geçti. Ülkemizde uygulanmayan tedavi yöntemini kullanan ülkelerdeki birimlerle irtibata geçen Şükrü Eser, tedavinin çok pahalı olduğunu öğrendi. Farklı tedavi merkezlerinden fiyat alan Şükrü Eser, en uygun fiyatı 1 milyon 850 bin euroyla Dubai’deki bir kliniğin verdiğini söyledi. Üç aylık tedavi süreci olan ve gerekli şartlar sağlanırsa yüzde 95 başarı sağlanan bu yöntemde hastanın tamamen iyileşebileceği belirtiliyor.

500 BİN EURO GEREKİYOR

Oğlunu hayatta tutmak için meslektaşlarının dayanışma platformu oluşturduğu Eser, Hatay Valiliği’nden izin alarak 4 ay önce bir yardım kampanyası başlattı. O kampanyada bugüne kadar 1 milyon euro toplandı. Tedavi için yaklaşık 518 bin euroya daha ihtiyaç olduğunu belirten Şükrü Eser, geç kalmaktan korkuyor. Çünkü tedavinin yüksek oranda sonuç verebilmesi için Beyazıt’ın 14 kilodan az olması gerekiyor. Aksi halde başarı oranı büyük ölçüde düşüyor.

‘İYİ KALPLİ İNSANLAR

Oğlunun gün geçtikçe yutkunma reflekslerinin de azaldığını ifade eden baba “Tedavi için oğlumun 14 kilodan az olması gerekiyor. Şu an 13 kiloya ulaştı. Kilo arttıkça tedavi başarı oranı düşüyor. Bu yüzden yemeklerini sınırladık. Yemek istiyor ama biz sınırlı veriyoruz. Buna mecburuz. Bu durum bizi çok üzüyor” diyerek Beyazıt’ın yaşaması için hayırsever insanlardan yardım bekliyor. Yardım kampanyasının yavaşlaması sebebiyle endişeli olan Eser çifti, iyi kalpli insanların yardımıyla umutlarının büyüdüğünü ve gereken sürede kampanyanın başarıya ulaşacağına inandığını söylüyor.