Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sobadan zehirlenen 15 yaşındaki Adnan öldü

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden Adnan Uğur öldü, durumu ağır olan üç kişi ise hastanede tedaviye alındı. 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:59, 19/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Sobadan zehirlenen 15 yaşındaki Adnan öldü

Olay, önceki gün ilçeye Çamardı ilçesine bağlı Bereketli Mahallesi’nde meydana geldi. Bilal Uğur (42), eşi Mahide (42), kızları Ganime (17) ve oğulları Adnan Uğur’dan haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde aileyi baygın halde buldu.

Aile, çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sobadan zehirlendikleri belirlenen aileden, durumu kritik olan Ganime ve Adnan Uğur kardeşler, ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Adnan Uğur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Uğur çifti ile kızları Gamze’nin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

aile Haber Konya Niğde