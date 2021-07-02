Sokak ortasında başına demir profille vurularak öldürüldü

Olay, gece Küçükdeniz Sahil Sokağında meydana geldi. Harun S. ve Hüseyin Demirci arasında sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Harun S., iddiaya göre, elindeki demir profille Demirci’nin başına vurduktan sonra kaçtı. Demirci, kanlar içinde yerde kalırken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Demirci’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Demirci’nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Harun S.’yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, demir profilin denize atıldığını tespit etti.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği Polis Kurbağa Adamlar ekibi, demir profili denizde bularak, çıkardı. Harun S.’nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. DHA