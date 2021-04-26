Sokak ortasında eşini darp eden koca tutuklandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.G.( 27), 15 gündür ayrı yaşadığı eşi M.G.’nin (24) ikamet ettiği adrese giderek barışmak istediğini söyleyip eşini sokağa çağırdı.

S.G.’nin eşi M.G. ile eşinin kız arkadaşı Y.Ö.’yü sokak ortasında darp ettiği iddia edildi. Şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.G., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. İHA

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