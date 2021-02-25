Sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga! Kimse ayıramadı…

Pendik'te 23 Şubat günü iddiaya göre park yeri tartışması nedeniyle iki kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri, tartıştığı kişiyi girdiği lokantaya kadar takip etti. İkili arasında burada kavga çıktı.

Şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Şahısların ikisi birden kavga esnasında yerle bir olurken, çevredekiler de dakikalarca kavgaya tutuşan şahısları ayırmakta güçlük çekti.

ERTESİ GÜN TEKRAR KAVGA ETTİLER

Dükkan içerisinde kavga eden şahıslar hızlarını alamayarak dükkanın dışarısında da kavgaya devam etti. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlanan kavga, bir sonraki gün tekrar başladı. Şahıslardan biri yanında getirdiği kurusıkı tabanca ile diğer şahsı korkutmak istedi.

Bunun üzerine iki şahıs da sokak ortasında tekrar birbirlerine girdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri iki şahsı kasten yaralama sebebiyle gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şahıslardan birinin üzerinde bulunan kurusıkı tabanca da polis tarafından ele geçirildi.