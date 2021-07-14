Sokakta bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti

Elazığ'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde çalışan Murat Kaşan, mesai arası evine gireceği sırada kaldırımda bir el çantası gördü. Fermuarı açık olan çantaya bakan Kaşan içerisinde altın olduğunu fark etti. Çantayı alan Kaşan, kuyumcuya giderek altınların sahte mi gerçek mi olduğu sordurdu. Altınların gerçek olduğunu öğrenen Kaşan, durumu iş yerinde görevli polis memuruna bildirdi.

Polis memuru çantanın bulunduğu Rızaiye Mahallesi’ne bakan polis merkezine haber verdi. Altınlarını kaybedenin ise polis merkezine kayıp başvurusunda bulunan Sonay Elekçi olduğu bildirildi. Hurdacılık yaparak yılların birikimini yatırdığı altınlarının bulunduğunu öğrenen Elekçi, Kaşan'ın yanına gitti. Keşan’a minnetle teşekkür eden Elekçi, altınlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

HASTANEYE GİDERKEN ALTINLARI DÜŞÜRMÜŞ

Hurdacılık yaptığını belirten Sonay Elekçi, “Biraz birikimim vardı. Hastaneye gittim. Hastaneden gittiğimde cebimden düşürmüşüm. Kaybettiğimi anladım ve polise haber verdik. Denetimli Serbestlikte Müdürlüğünde çalışan bir ağabey bulmuş. Ondan da Allah razı olsun. Tüm halkımıza da bu örnek olsun” dedi.

Öğlen arsında eve gittiğini aktaran Murat Kaşan ise “Arabayı park edip eve çıkarken evin yanında bir çanta buldum. Fermuarı açıktı, boş zannettim ama bir baktım içerisinde altınlar vardı. Aldım eve getirdim. Mesaiye gelmeden kuyumculara sahte mi gerçek mi diye gösterdim. Kuyumcu da gerçek olduğunu söyledi. Kurumuna gelip, kurumdaki polis memuruna haber verdim. Onlarda altınların kaybolduğu mıntıkadaki emniyet merkezine bildirdiler. Onlarda başvurunun olduğunu söyledi. Altınların sahipleri geldi ve teslim ettik. Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Herkes yapar diye düşünüyorum” diye konuştu.