Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sokakta karşılaştığı kayınbabasını vurdu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Fikret Gözen (53), tartıştığı damadı Şevket M. (38) tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan Gözen hastanede tedaviye alınırken, şüpheli damak ise gözaltına alındı. 

Güncellenme: 00:57, 15/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Sokakta karşılaştığı kayınbabasını vurdu

Edremit’te, aralarında husumet bulunan Şevket M. ile kayınpederi Fikret Gözen, Hekimzade Mahallesi Kurşunlu Caddesi’nde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şevket M., otomobilinden aldığı tabancayla kayınpederi Fikret Gözen’e ateş etti.

Dizinden yaralanan Fikret Gözen, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fikret Gözen’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Şevket M.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA

İlginizi ÇekebilirDüğünde şaşkına çeviren olay: Damattan izin aldıDüğünde şaşkına çeviren olay: Damattan izin aldıİlginizi ÇekebilirKızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan damatlarından şikayetçi olmadılarKızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan damatlarından şikayetçi olmadılar
anne baba Balıkesir Cinayet dava düğün Gaziantep hamile Malezya Polis