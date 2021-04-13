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Sokakta kız çocuğunun arkadan fotoğraflarını çeken şahıs gözaltına alındı

İzmit'te cep telefonunun kamerasıyla 15 yaşındaki bir kız çocuğunun arkadan fotoğraflarını çeken K.A. (50), esnaflar tarafından darbedildi. Telefonundan çok sayıda kadın fotoğrafı çıktığı iddia edilen kişi, gözaltına alındı.

Güncellenme: 23:28, 13/04/2021
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Sokakta kız çocuğunun arkadan fotoğraflarını çeken şahıs gözaltına alındı

Olay bugün öğle saatlerinde Ömerağa Mahallesinde bulunan bir iş hanının önünde meydana geldi. İddiaya göre K.A., sokakta yürüyen 15 yaşındaki bir kız çocuğunun arkadan fotoğrafını çekti.

İsmi öğrenilemeyen kadının olaya müdahale etmesinin ardından esnaf K.A.’yı sokak üzerinde darbetti. Olayı görenler durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, K.A.’yı gözaltına alarak cep telefonuna el koydu. K.A.’nın cep telefonunda genç kadınların arkadan çekilmiş fotoğrafları olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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