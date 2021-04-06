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Sokakta saldırıya uğrayan 17 yaşındaki gencin başına bıçak saplandı

Samsun'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan E.A.'nın (17) başına, fırlatılan bıçak saplandı. Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Güncellenme: 18:18, 06/04/2021
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Sokakta saldırıya uğrayan 17 yaşındaki gencin başına bıçak saplandı

Olay, saat 16.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Zafer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta duran E.A., kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişinin saldırısına uğradı. Bu sırada fırlatılan ekmek bıçağı, E.A.’nın başına saplandı.

Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu E.A.’yı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. DHA

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