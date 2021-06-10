Sökülmeye çalışılan elektrik panosu patladı

Denizköşkler mahallesindeki Oya sokakta bulunan iki katlı Hafızoğlu apartmanında oturanlar kentsel dönüşüm kapsamında evlerini boşalttı. Yıkım sürecine giren binanın kapı ve pençeleri de söküldü.

Bugün saat 20.00 sıralarında binaya gelen bir kişi, girişteki elektrik panosunu söküp götürmek istedi.

Çevresinde hiçbir önlem bulunmayan binadaki panoyu sökmeye çalışan kimliği belirlenemeyen kişi, patlama ve ardından yükselen siyah dumanlarla neye uğradığını şaşırdı.

Çevredekilerin ifadesine göre, şahıs olay yerinden koşarak uzaklaşırken, patlama sesini ve dumanı görenler polis ve itfaiyeyi aradı.

Kısa sürede gelen ekipler, patlama ve küçük çaplı yangına elektrik panosunun neden olduğunu, bu binadaki hattın kesilmediğini belirledi.

Elektrik kurumuna haber verilirken, itfaiye erleri binanın ön cephesine güvenlik şeridi çekerek görevlilerin gelmesini bekledi.

Görevlilerin gelip elektrik hattını kesmesi ile ekipler normale döndü. DHA