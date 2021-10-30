Solotürk ve Türk Yıldızları’nın 29 Ekim uçuşları nefes kesti
Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solotürk'ün F-16 gösteri ekibi Antalya'da, Türk Yıldızları ise İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timlerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dün gerçekleştirdikleri uçuşların görüntülerini paylaştı.
Solotürk'ün F-16 gösteri ekibinin, Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Antalya’da gerçekleştirdiği gösteri uçuşundan görüntüler nefes kesti.
Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin ise Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü kapsamında İstanbul Vatan Caddesi’nde icra edilen kutlama törenlerinde selamlama/tören uçuşundan görüntüler MSB tarafından paylaşıldı.