Son kullanım tarihi geçmiş 70 kilo tavuk eti ele geçirildi

Tuzla'da Orhanlı Mahallesi'nde bulunan bir yemek üretim tesisinde tarihi geçmiş ürün bulunduğu ihbarını alan Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri tesise baskın düzenledi. Yapılan baskında yemek yapılmak için hazır tutulan son kullanım tarihi geçmiş yaklaşık 70 kilogramlık tavuk eti ele geçirildi. Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri tarafından işletmeye idari para cezası kesilirken, ele geçirilen tavuklar ise imha edildi.

Öte yandan, Tuzla'da Kaymakam Ali Akça, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuzla Belediyesi zabıta ekiplerinin de katıldığı bir denetim gerçekleştirildi. Tüm yurt genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında, kısıtlamalardan muaf tutulan işletmeler denetlendi. Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlenirken işletmelere de hatırlatmalarda bulunuldu. (İHA)