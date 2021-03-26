Son nefesinde katilini söyledi, o katil müebbet yedi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan ve bir rezidansta temizlikçi olarak çalışan 4 çocuk annesi Gönül Özcan(44), birliktelik yaşadığı sevgilisi Mustafa Ünalan tarafından 7 Aralık 2019'da bıçaklandı. Ağır yaralanan Gönül Özcan, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi kaldırıldı. Özcan'ın bıçaklayan sevgilisi Mustafa Ünalan da, polis tarafından gözaltına alındı.

SON SÖZLERİNDE KATİLİNİN ADINI SÖYLEMİŞTİ

Hastanede tedavi altına alınan Gönül Özcan ise, polise ifade verdikten saatler sonra iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybetti.

Özcan ölmeden önce polise verdiği ifadesinde, daha önce çalıştığı restoranlardan birinde Mustafa Ünalan ile tanıştıklarını ve sevgili olduklarını anlattı. Talihsiz kadın kendisini Mustafa Ünalan'ın bıçakladığını ve saatlerce rehin aldığını söyledikten sonra hayatını kaybetti.

İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Mustafa Ünalan, Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmayı Gönül Özcan'ın yakınları, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve Önce Çocuklar Önce Kadınlar Derneği üyeleri de takip etti. Katil zanlısı Mustafa Ünalan ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı.

Son savunmasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadıklarını ve Gönül Özcan'ın kendisine hakaret ettiğini iddia eden katil zanlısı Mustafa Ünalan son savunmasında mahkeme heyetine “Çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim” dedi. Mahkeme heyeti Mustafa Ünalan'ın pişmanım sözlerine inanmadıklarını ve davanın başından bu yana pişmanlık göstermediğine kanaat getirdi. Gönül Özcan'ın katil zanlısı Mustafa Ünalan kasten öldürme suçundan müebbet, hürriyetten yoksun kılma suçundan ise 6 yıl hapis cezası verdi. Katil zanlısı Mustafa Ünalan iyi hal ve haksız tahrik indirimi de uygulanmadı.

“İNDİRİM UYGULANMAMASI BİZİ SEVİNDİRDİ”

Davayı izleyen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve Önce Çocuklar Önce Kadınlar Derneği üyeleri verilen cezadan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

Öldürülen Gönül Özcan'ın ailesinin avukatı Özgü Türk, kararla birlikte ailenin bir nebze sevindiğini dile getirerek, “Gönül Özcan ölmeden önce katilinin ismini söylemişti. Kendisini bıçakladığını, odadan dışarıya çıkarmadığını, ambulans çağırmadığını anlatmıştı. Duruşmalar boyunca kendisini haklı çıkarmaya çalıştı, çok pişman olduğunu söyledi. Ancak mahkeme heyetinin hiçbir indirim uygulamaması bizleri sevindirdi” dedi.