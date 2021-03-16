TikTok’taki ölüm tehdidini ‘şov amaçlı yaptım’ dedi, tahliye edildi

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya mağdur Hacer Karaağaç (21), İzmir’den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Samir Balakıshıyev, tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi.

İstanbul’da 13 Şubat tarihinde Samir Balakıshıyev isimli şahıs, Tik Tok isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı canlı yayında Hacer K. isimli bir kadını ölümle tehdit etmişti. Sanık Balakıshıyev şikayetler üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

“İNSANLARIN İLGİSİNİ ÇEKMEK İÇİN ÖLDÜRECEĞİMİ SÖYLEDİM”

Mahkemede savunma yapan sanık Balakıshıyev, “Tik Tok'tan canlı yayın yaparken Esmer isimli bir arkadaşım yayınıma konuk oldu. Onunla kurgu düzenledik. Amaç tartışma yaparak izleyici kitlesinin tepkisini ölçmekti. Bu sırada canlı yayına Hacer katıldı, ağzından istemsizce kötü söz çıktı, anneme hakaret ettiğini duydum. Sadece şov amaçlı korkutmak için, insanların ilgisini çekmek için kendisini yakarak öldüreceğimi, sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını ve kafasını kestireceğimi söyledim. Bunları söylerken elimde de kılıç vardı. Ardından babam gördü. Bana kızdı ve Hacer hanımdan özür dilememi istedi. Ben de özür diledim. Hacer de bana ‘Seni babanın hatırına affediyorum’ dedi. Özür dilerim herkesten. Beraatimi istiyorum. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım” ifadelerini kullandı.

“ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM”

İzmir’de olduğu için duruşmaya SEGBİS ile katılan mağdur Hacer K., “Bütün kadınlara küfredip hakaret etti. Ben de bunun üzerine sinirlenerek, ‘Kendisinin anasıdır’ şeklinde yorum yaptım ve hemen yayından ayrıldım. Ondan sonra çevremdekiler sosyal medyadan bana söylediği sözleri ilettiler. Ertesi gün de polisler beni arayıp haber verdiler. Ben sanığın bana yönelik tehditlerini polisler bana haber verdikten sonra izledim. Elinde kılıç vardı ve beni tehdit ediyordu. Babası bana ulaştı. Ben de hatasını anlamış olduğunu düşünerek ve babasının hatırı için affettiğimi söyledim. Bu yüzden şikayetçi değilim” dedi.

ÖZGECAN ASLAN’IN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİLER

Sanık avukatı ise mahkemede yaptığı savunmada, “Sanık yaklaşık bir yıldır Türkiye'dedir. O yüzden Türk örf ve adetlerini bilmemektedir. Şov amaçlı yaptığı bir eylemde istemediği sözler söylemiştir. Biz de müdafiler olarak, videoda adı geçen Özgecan Aslan’ın ailesinden ve tüm Türk kadınlarından özür diliyoruz. Sanıkta en başından beri pişmanlığını dile getirmektedir. Kastı yoktur. Bu sebeple tahliyesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı, sanığın tehdit suçunu silahın korkutucu gücüyle işlediğinin anlaşıldığını belirterek, sanığın ‘Silahla tehdit' suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep etti.

TEMİZ SİCİLE TAHLİYE

Mahkeme, sanık Balakıshıyev’e ‘Silahla tehdit’ suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Ardından, eylemin haksız tahrik altında işlendiğine karar veren hakim, cezayı 1 yıl 6 aya indirdi.

Sanığın alacağı cezanın geleceğini olumsuz etkileyeceğini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 1 yıl 3 aya indirerek, sanığın sicilinin temiz olması gerekçesiyle tahliyesine karar verdi.

Mahkeme hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vererek, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabii tutulmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Samir Balakıshıyev 'in 13 Şubat 2021 tarihinde Tik Tok isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir canlı yayında, mağdur Hacer K.’ye yönelik, “Onu bulup kafasını kesmezsem adam değilim”, “Sonu Özgecan gibi olacak” ve “Onu bulup tecavüz ettirip kafasını kestirip göle atacağım” şeklinde tehdit ifadelerinde bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, Balakıshıyev 'in üzerine atılı suçun sabit olduğu belirtilerek ‘Silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.