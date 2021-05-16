Sopalı, silahlı kavga! Ortalık karıştı

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Tekerler Sokak Gül Apartmanı’nda dün akşam kavga eden iki aile üyeleri bugün yeniden tartıştı.

Balkonlardan birbirlerine soda şişesi fırlatan ve daha sonra aşağı inen iki ailenin fertleri sopa ve silahla birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polis kavga eden şüphelilerin ellerindeki sopaları biber gazı kullanarak aldı. Şüphelilerden bazıları tüfekle havaya ateş açtı. Olay yerine Çevik Kuvvet polisi gönderildi. Olayda bir kişi yaralandı. Polis bazı şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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