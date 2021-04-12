Sosyal medya fenomenleri ‘Kafalar’ grubuna 10 ay hapis cezası

Sosyal medya fenomenleri ‘Kafalar' grubu üyeleri Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin'in 2016 yılının Aralık ayında Kıbrıs'ta çektikleri ve ‘Kafalar' isimli YouTube kanallarında paylaştıkları ‘100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek’ isimli videoları, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince fark edilmiş, grup üyeleri, yasadışı bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmışlardı. YouTube'tan paylaşılan videoyu yaklaşık 5 milyon kişi izlemişti.

5 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYORLARDI

Grup üyeleri hakkında 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5. Maddesine muhalefet suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

‘Kafalar' ekibi, Kıbrıs'ta çektikleri videoyu, “Çok büyük bir kupon yaptım. Eğer tutarsa 100 bin küsur TL kazanacağım. Şu anda bildiğim tüm totemleri yapıyorum. Sanal kumar sitesinden kazanılmış 120 bin TL… Kardeşlerim bu parayı var mısınız Kıbrıs’ta güzelce ezelim?” ifadeleriyle tanıtmışlardı.

KARAR

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemsi’nde yargılanan sanıklar duruşmaya gelmezken, avukatları duruşmada hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme, 4 sanık hakkında, ‘Yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapmak ve teşvik etmek” suçundan her birine ayrı ayrı 10 ay hapis cezası ve 80 TL adli para cezasına çarptırırken, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.