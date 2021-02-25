Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sosyal medyada tanıştığı kişi otomobilini ve kredi kartını çaldı

Kırklareli’nde yeni tanıştığı kişinin otomobilini alarak kayıplara karışan şahsın, otomobili geri teslim etmek için 30 bin lira istediği iddia edildi.

Güncellenme: 19:45, 25/02/2021
HaberlerGünün İçinden
Sosyal medyada tanıştığı kişi otomobilini ve kredi kartını çaldı

Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy'de yaşayan U.Ö. bir süre önce arkadaş ortamında tanıştığı B.B. ile sosyal medya üzerinden konuşarak buluştu.

U.Ö., B.B. ve arkadaşı H.P. bir süre otomobil ile ilçede gezdi. Daha sonra 3 arkadaş H.P.'nin evine girerek sohbet etti. B.B. ilçeye gitmek için U.Ö.'den arabasının anahtarlarını ve kredi kartını istedi.

Eve dönmeyen B.B.’ye sosyal medya hesabından ulaşan U.Ö. aracının geri getirilmesini istedi. B.B. aracı teslim etmek için U.Ö.'den 30 bin lira istedi.

U.Ö. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri otomobilin ve B.B.'nin bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada otomobilin İstanbul'da bulunduğu belirlendi. (İHA)

İlginizi ÇekebilirHırsızlıktan aranıyordu, hırsızlık yaparken yakalandıHırsızlıktan aranıyordu, hırsızlık yaparken yakalandı
istanbul Kayseri Kırklareli otomobil sosyal medya