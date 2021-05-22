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Su tartışması kanlı bitti: Baba oğul öldü

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Karacaören köyünde akrabalar arasında tarla sulaması yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada baba oğul vurularak öldürüldü.

Güncellenme: 13:25, 22/05/2021
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Su tartışması kanlı bitti: Baba oğul öldü

Olay, Sivas'ın Yıldızeli Karacaören köyünde meydana geldi.

Mustafa Yıldırım (55), oğlu Murat Yıldırım (30) ile aynı köyde ikamet eden S.A. (41), Ö.A (42) ve E.A (17) arasında arazi sulaması yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Ö.A. tarafından kullanılan tabanca ile baba oğul vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan S.A. (41), Ö.A (42) ve E.A (17) jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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